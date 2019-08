Una persona residente nell’Illinois sarebbe la prima vittima delle sigarette elettroniche negli Stati Uniti. La vittima aveva contratto una malattia respiratoria legata all'uso delle e-cig. Secondo quanto riportato da Sky News, a rendere nota la notizia è stato il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato.

Sconosciute data di morte e identità della vittima

Secondo l'emittente, le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese. L'identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso, non sono state rese note. Recentemente i Centers for Disease Control and Prevention avevano dichiarato che 149 persone in tutta la nazione hanno contratto una grave malattia respiratoria a causa dello svapo, ma non erano mai stati riportati decessi.