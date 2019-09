Elezioni Israele, aperti i seggi. Verso testa a testa Netanyahu-Gantz

Seggi aperti per oltre sei milioni di israeliani che tornano alle urne sei mesi dopo le ultime elezioni politiche, concluse con uno stallo fra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz. In tutto il paese il voto si tiene dalle 7 locali (le 6 in Italia) fino alle 22 (le 21 in Italia). Alla chiusura dei seggi tre reti televisive nazionali pubblicheranno i rispettivi exit poll. I risultati definitivi saranno resi noti nella giornata di domani, 18 settembre. Per motivi di sicurezza, dalla scorsa notte restano chiusi i valichi di transito verso la Cisgiordania e verso Gaza.

Likud e Blu Bianco, probabile un altro testa a testa

Negli ultimi sondaggi il Likud e Blu Bianco appaiono ancora affiancati e relativamente lontani dall'obiettivo di raggiungere la maggioranza parlamentare di 61 seggi. Dopo il voto potrebbe prendere vita un governo di unità nazionale proprio tra Likud e Blu Bianco: Binyamin Gantz durante la campagna elettorale ha più volte manifestato questa intenzione. Ma a una condizione: l’esclusione dall’esecutivo di Netanyahu. Lo scorso aprile il premier uscente non era riuscito a formare un governo dopo che Avigdor Lieberman, ex ministro della Difesa e leader del partito di destra Israel Beytenu, non gli aveva garantito il suo appoggio. Questa tornata elettorale è vista in Israele come un test decisivo per il futuro della carriera politica di Netanyahu, coinvolte tre inchieste giudiziarie per frode, corruzione e abuso di fiducia. Un'eventuale sua esclusione dal nuovo esecutivo potrebbe avviare un progressivo allontanamento dal potere del cinque volte primo ministro.