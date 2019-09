Un’autostrada inglese è stata chiusa - e successivamente riaperta - dopo che è stata inondata da un fiume di alcol. Un camion che trasportava 32mila litri di gin sulla M6 è stato coinvolto in un incidente e il suo carico si è riversato sulla carreggiata. Il caso ha provocato molti commenti ironici sul web, dove alcuni utenti hanno ribattezzato l'accaduto con il nome di "gincidente".

Autostrada chiusa e l'ironia sul web

L’incidente, avvenuto nel Cheshire, avrebbe coinvolto anche un altro veicolo pesante. I primi soccorsi hanno provato ad arginare la perdita, per trasferire il carico su un altro mezzo, ma ormai migliaia di litri erano già finiti sull’asfalto. L’autostrada è stata subito chiusa, tra lo svincolo 19 a Knutsford e lo svincolo 20 a Lymm, provocando code chilometriche, con il consiglio a tutti gli automobilisti di evitare la zona. Sul liquido finito in strada intanto è stata spruzzata una particolare schiuma per scongiurare ogni rischio di infiammabilità. Non si registrano feriti. La notizia dell'incidente ha fatto sì che molti utenti ironizzassero sul web per l'accaduto. Una delle automobiliste in coda, per esempio, ha twittato: "Me ne sto seduta a 200 metri da 32mila litri, di gin versato a terra: straziante non avere una cannuccia".