Due morti, un disperso e oltre un milione di evacuazioni. È questo il bilancio, riporta la tv pubblica giapponese Nhk, delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito il sud-ovest del Giappone nelle prefetture di Fukuoka, Saga e Nagasaki. Nell'area di Kyushu, l'agenzia meteorologica giapponese, che ha definito le precipitazioni "senza precedenti", ha emesso il livello 5 di allerta, il più alto, per le frane provocate dalle piogge incessanti e per le esondazioni dei fiumi. Nella prefettura di Saga in due giorni sono caduti 400 millimetri di pioggia, una quantità che solitamente cade in un mese. Una delle due vittime è un uomo anziano trovato morto dopo che la sua auto è stata spazzata via dall'alluvione nella città di Takeo, nella prefettura di Saga, secondo l'Agenzia di gestione degli incendi e dei disastri. Mentre la seconda vittima, riporta Nhk, è morta mentre cercava di scappare dalla sua auto, rimasta bloccata nell’acqua Altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Chiesto l'intervento dell'esercito

Il governatore di Saga, Yoshinori Yamaguchi, ha chiesto l'intervento delle Forze di Auto-Difesa, l'esercito giapponese, e il governo, ha assicurato il portavoce, Yoshihide Suga, ha giaà inviato i primi aiuti nell'area. Le immagini dell'Nhk hanno mostrato la città di Saga, situata nella omonima prefettura, completamente inondata per le alluvioni. Le piogge hanno provocato disagi anche al trasporto ferroviario nelle aree maggiormente colpite. Durante la giornata, secondo i rilevamenti dell'agenzia meteorologica, in una sola ora sono caduti a Saga 110 millimetri di pioggia. Secondo l'Agenzia meteorologica del paese, si prevedono ancora più precipitazioni nelle prossime ore. Per la giornata di domani, fino alle 18 locali, sono previsti altri 150 millimetri di pioggia nella parte settentrionale della regione di Kyushu e nella regione di Tokai, mentre nella regione Kanto-koshin, che comprende anche Tokyo, e nella regione Kinki, che include Osaka, sono previsti 100 millimetri di pioggia.