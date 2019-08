Attimi di paura per i bagnanti di Destin, in Florida, per l’avvistamento di un grosso squalo martello a pochi metri dalla riva. Come si sente nel video di Storyful, qualcuno grida e in molti restano immobili a guardarlo da lontano.

Il bagnante: "Tutti sono scappati via dall’acqua"

Il video è stato girato da Jon Bell, che aveva visto lo squalo mentre era in acqua. Inizialmente si credeva fosse un delfino, "nessuno se ne era accorto – ha detto Bell - così abbiamo iniziato a urlare e tutti sono scappati via dall’acqua". Tuttavia gli esperti rassicurano: secondo l'International Shark Attack File, ci sono stati solo 17 casi documentati di squali martello che attaccano gli umani senza provocazione dall'anno 1580, e nessuno risulta mai essere stato ucciso da uno squalo martello.