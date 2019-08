Moltissime persone si sono messe in fila per donare il sangue, sotto al sole cocente. Lo hanno fatto in risposta all'appello lanciato dalle autorità sanitarie di El Paso che hanno chiesto delle donazioni dopo che la cittadina del Texas è stata teatro di una sparatoria in cui sono morte almeno 20 persone e in cui ne sono rimaste ferite decine. Dalle immagini rilanciate da Storyful, si vede una lunga coda di cittadini che aspettano il loro turno per dare un aiuto: alcuni di loro tengono in mando degli ombrelli per ripararsi dal sole, altri indossano cappellini con visiere.

Devon Gray: "Adoro questa comunità"

Le immagini vengono dal profilo Twitter di Devon Gray, che lavora nel team politico di Beto O'Rourke. "Questo è El Paso", ha scritto, "centinaia di persone hanno già fatto la fila con una temperatura di cento gradi per donare il sangue. Adoro questa comunità".