Triste evento per Ed Sheeran che piange la morte del gatto Graham, il cucciolo che aveva salvato qualche anno fa e che aveva cresciuto con l'aiuto del suo manager e della compagna di lui. Il cantante ha dedicato al gattino un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha condiviso una foto dell'animale vicino a una sua chitarra corredato da un'emojii di un cuore diviso in due.

Graham morto in un incidente stradale

A condividere la notizia della morte del gatto è stata, sempre su Instagram, la compagna del manager dell'artista, Liberty Shaw, che aveva ribattezzato il piccolo Baby Ba Boo. "Il nostro adorabile piccoletto Baby Ba Boo aka Graham the Kitten è deceduto ieri sera dopo essere stato investito da un'auto. Abbiamo il cuore spezzato. Era un tale tipo. Divertente, intelligente e amico stretto di un pastore tedesco. Ci mancherai tanto. Grazie per tutto il divertimento", si legge nel post con una foto delle zampette del cucciolo.

Le condoglianze dei fan

Sui social, centinaia di migliaia di fan di Ed Sheeran hanno espresso la propria vicinanza al cantante per la perdita. "Mi spiace Ed. Per tutti noi sarà sempre l'adorabile Graham", ha scritto un utente seguito da un altro che ricorda: "Era così bello, non lo dimenticheremo mai". C'è anche chi solidarizza con Sheeran raccontando di aver "perso uno dei miei due gatti stamattina, capisco il tuo cuore spezzato".

La storia di Graham

Il cantante aveva preso in custodia Graham anni fa e lo aveva affidato alle cure del suo manager Stuart Shaw e della compagna di lui, Liberty Shaw, mentre era via per dei concerti, non potendolo tenere con sé durante le turnée. Spesso Ed Sheeran ha parlato della sua missione di salvare gatti, ammettendo che il proprio stile di vita sempre in giro per il mondo non fosse molto compatibile con la sua vocazione di padrone di animali domestici. "Mi sono perso la crescita di Graham per la maggior parte - aveva detto - ma ci sarò nella seconda fase della sua vita".