Australia, il prezzo in salita spinge verso una nuova corsa all’oro

Dopo decenni in cui l’estrazione dell’oro era considerata poco profittevole, in Australia diverse miniere sotterranee sono state riaperte. I campi auriferi che, 150 anni fa, richiamarono cercatori da tutto il mondo hanno ripreso ad essere sondati a causa delle tensioni geopolitiche che hanno riportato i prezzi del bene rifugio per eccellenza a livelli molto alti.

L’aumento del prezzo

Il peggioramento dell’economia globale, la guerra commerciale tra Usa e Cina, e l’embargo nei confronti di Iran e Corea del Nord, hanno spinto il prezzo del metallo prezioso dai 300 dollari (circa 270 euro) l'oncia a più di 2mila (circa 1800 euro). Secondo l'Australian Financial Review questa nuova corsa all’oro, anche grazie ai progressi nelle tecniche di esplorazione e di estrazione, nell'anno finanziario 2019/20 farà toccare al settore il valore record di 22 miliardi di dollari (19,8 miliardi di euro).

Estrazione particolarmente vantaggiosa in Australia

Così Orange, Bendigo, Kalgoorlie, e diverse altre miniere che ormai avevano chiuso i battenti sono tornate ad animarsi. Campbell Olsen, ceo di Arete Capital intervistato dall'Australian Financial Review, conferma che la sua azienda sta investendo nella riattivazione dei vecchi campi auriferi perché l’estrazione è tornata ad essere economicamente vantaggiosa. In particolar modo in Australia: le compagnie minerarie del Paese, spiega Olsen, hanno infatti il vantaggio di una valuta più debole rispetto al dollaro americano, che viene considerato il metro per stabilire i prezzi globali dell'oro.