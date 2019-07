"Italiani tutti mafiosi? Che tristezza...". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter la foto di un manifesto di McDonald's apparso in Austria e che pubblicizza un panino dedicato all'Italia accompagnandolo da un claim in tedesco basato su un gioco di parole. Nello specifico, ha fatto discutere la frase "Fur echte mampfiosi", "Per veri mampfiosi": il termine "mampfen" vuol dire "abbuffarsi", ma in tanti hanno notato il richiamo alla "mafiosità" italiana.

Salvini: "Abbiamo orgoglio e dignità"

Lo stesso ministro dell’Interno, rispondendo su Twitter alla polemica che si è innescata, ha poi ribadito: "Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna". Nei giorni scorsi anche il Movimento 5 Stelle aveva espresso critiche nei confronti dello spot invitando McDonald's a "scusarsi con tutti gli italiani".

La polemica sui social e le scuse di McDonald’s

Anche sulla pagina Facebook di McDonald’s Austria non sono mancate le polemiche e i reclami da parte di utenti italiani visibilmente offesi dal claim. "Ho visto la vostra pubblicità 'mampfiosi' e sono veramente scioccata", scrive una ragazza che poi aggiunge: "Questa pubblicità non è all'altezza del vostro livello, perché discriminante, offensiva e semplicemente non divertente. La mafia uccide ogni giorno, terrorizza le persone, strumentalizza la loro povertà, li schiavizza. Non c'è niente da ridere sulla mafia". Immediata la risposta da parte dell’azienda: "Non volevamo offendere nessuno, amiamo l’Italia e volevamo evidenziarlo nel nostro claim e se questa campagna non ha funzionato allora chiediamo scusa".