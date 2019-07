In Grecia è finita l’era di Alexis Tsipras e del suo governo di sinistra. Le elezioni di domenica 7 luglio hanno sancito la vittoria di Kyriakos Mitsotakis: sarà il leader 51enne del partito di centrodestra Nea Dimokratia a guidare il Paese. Un successo netto, che gli permetterà di governare con una maggioranza monocolore nel Parlamento e che, almeno stando alle promesse della campagna elettorale, darà il via a un periodo di riforme per arrivare a meno tasse, più apertura agli investimenti privati e meno burocrazia. Il premier uscente Tsipras ha ammesso la sconfitta e ieri sera ha telefonato al vincitore delle Politiche per congratularsi.

I risultati e l’affluenza

Il partito Nea Dimokratia, in base a dati non ancora definitivi, ha ottenuto il 39,6% dei voti e 158 seggi. Syriza il 31,6% (86 seggi). Ci sono poi i socialisti di Kinal 7,9% (22); il Kke 5,4% (15); i nazionalisti di Elliniki Lysi 3,8% (10); il movimento di Diem25 di Yanis Varoufakis il 3,5% (9). I neonazisti di Alba Dorata non entrano in Parlamento. L'affluenza è stata del 57,41%, leggermente superiore alle Politiche del 2015.

La festa di Mitsotakis

Quando il risultato era ormai certo, Mitsotakis ha fatto un breve intervento in tv dai toni “unificanti”. Poi è apparso davanti alla folla in festa di fronte alla sede di Nea Dimokratia sulla via Pireos. “Lavorerò duramente, per tutti i greci e le greche, anche per quelli che non ci hanno votato. E cominceremo subito perché non c'è tempo da perdere”, ha detto. E ha ribadito la sua promessa: meno tasse, salari più alti e più investimenti. Ha aggiunto che è ora che la Grecia "si faccia sentire" in Europa. A congratularsi con lui anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Tsipras: “Opposizione responsabile ma molto attiva”

Tsipras ha ottenuto un risultato migliore di quello delle elezioni europee e amministrative e sopra ai tanti sondaggi di queste settimane (nel 2015 Syriza prese il 35,5%). “I cittadini hanno scelto. E noi rispettiamo il risultato, perché il cambio di governo è l'essenza della democrazia, non un paradosso. Ho fatto i complimenti a Mitsotakis e domani gli consegnerò l'ufficio del primo ministro", ha detto ieri sera Tsipras. Il premier uscente ha aggiunto che Syriza ha fatto "scelte difficili" per cambiare il Paese, "pagando un alto prezzo". Ha poi sottolineato come il risultato non sia poi così lontano dal successo del 2015. “È un onore aver ricevuto ancora questa fiducia. Noi la useremo per cambiare Syriza in un movimento democratico con forti radici tra i lavoratori. Ora analizzeremo i nostri errori e poi saremo un'opposizione responsabile ma molto attiva in Parlamento”.