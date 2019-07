Dopo l’accordo sulle nomine dei posti chiave a Bruxelles, il Parlamento europeo ha iniziato le operazioni di voto per eleggere il suo nuovo presidente. Quattro i candidati in lizza, due uomini e due donne: l’italiano David Sassoli del Pd (S&D), la tedesca Ska Keller (Verdi), il ceco Jan Zahradil (Conservatori Ecr) e la spagnola Sira Rego (Sinistra Gue). Nessun candidato è stato invece espresso dai Popolari, dagli ex liberali di Renew Europe e dal gruppo sovranista Identità e democrazia. "Mi candido perché credo che l'Europa sarà più forte solo con un Parlamento europeo in grado di giocare un ruolo più importante”, ha detto Sassoli, eurodeputato da dieci anni.

Sassoli: “Il Parlamento sia la casa della democrazia europea”

“Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire la casa della democrazia europea e questo Parlamento deve essere la casa della democrazia europea”, ha aggiunto il candidato dei socialdemocratici durante le sue dichiarazioni di voto. "Dobbiamo restituire la fiducia reciproca fra cittadini ed istituzioni - ha sottolineato - e servirà tutta la nostra ambizione ed il nostro coraggio per affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico, della giustizia sociale, del governo delle politiche migratorie, della crescita e delle condizioni di pari opportunità e dei diritti per tutti".

Tajani: “Parlamento libero e autonomo”

"Questa mattina procederemo alla elezione del presidente di questo Parlamento conformemente alle disposizioni di questo regolamento e non in base a decisioni e proposte esterne, questo è un Parlamento libero e autonomo", ha detto il presidente uscente Antonio Tajani aprendo la plenaria a Strasburgo, ricevendo poi un applauso.

Come avviene l’elezione

L'elezione avviene per scrutinio segreto (cartaceo) e per essere eletto, il candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi (50% più 1). Se nessun candidato viene eletto al primo turno, gli stessi o nuovi candidati possono essere nominati nel secondo o terzo turno. Se nessuno viene eletto al terzo scrutinio, i due candidati con il maggior numero di voti in quel turno procedono a un ballottaggio finale, dove vince chi riceve il maggior numero di voti. Il suo mandato è di due anni e mezzo, ma si può essere eletti come presidenti del Parlamento europeo più di una volta. Nel corso della prima seduta di plenaria vengono inoltre eletti i 14 vicepresidenti.