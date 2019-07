All’indomani dell’ennesima giornata di proteste e scontri a Hong Kong, Pechino esprime "pieno supporto al governo e alla polizia" della regione. Ieri, i manifestanti hanno assaltato e occupato per alcune ora il Parlamento, prima di scontrarsi violentemente con le forze dell’ordine intervenute per lo sgombero. Il portavoce dell'Ufficio degli affari di Hong Kong e Macao, che fa capo al governo cinese, ha dato sostegno alle indagini sulle "responsabilità penali dei violenti trasgressori nel rispetto della legge. Queste gravi violazioni calpestano lo stato di diritto, minano l'ordine sociale e sono una sfida al modello 'un Paese due sistemi'".

La condanna della Cina

Pechino ha dunque ufficialmente condannato per la prima volta i fatti accaduti a Hong Kong, la regione che gode di un'autonomia speciale grazie all'accordo siglato nel 1997 per il ritorno dell'ex colonia dalla Gran Bretagna alla Cina. "Queste gravi azioni illegali calpestano lo stato di diritto a Hong Kong, minacciano l'ordine sociale di Hong Kong e colpiscono i fondamentali interessi di Hong Kong - ha affermato l'anonimo portavoce in una nota -. È una sfida al modello 'un Paese due sistemi'. Esprimiamo la nostra decisa condanna su questo". Pechino sostiene "le agenzie della Regione amministrativa speciale di Hong Kong sulle indagini delle responsabilità penali nei confronti dei violenti trasgressori nel rispetto della legge, per riportare l'ordine sociale quanto prima, per proteggere la sicurezza personale e la proprietà dei cittadini e per tutelare la prosperità e la stabilità di Hong Kong". L'accordo tra Londra e Pechino prevede uno status speciale per l'ex colonia della durata di 50 anni (su questioni come la libertà di parola e di manifestazione fino al sistema giudiziario indipendente).