Una telecamera che riprende l’ingresso di casa, per sicurezza. Ma questa volta non è un ladro ad essere immortalato dal suo occhio: un lungo serpente toro appare dall’angolo in alto a sinistra e scivola attorno alla telecamera.

Sempre più serpenti nei dintorni

La scena è stata ripresa da un impianto di sicurezza installato in una casa di Brighton, in Colorado (Usa). Come riportato da Storyful, la padrona di casa, Kolleen Hancock, è rimasta molto sorpresa nel vedere il rettile apparire sullo schermo della telecamera ma ha sottolineato che sempre più serpenti sono apparsi nei dintorni di casa sua da quando ha iniziato a fare più caldo. Il serpente, dopo essere salito sulla porta di Kolleen, è caduto e si è allontanato dalla proprietà.