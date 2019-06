Matteo Salvini candidato al premio Nobel per la Pace. La proposta arriva dalla vicecapogruppo di Alternative fuer Deutschland (AfD) al Bundestag tedesco, Beatrix von Storch. Secondo la deputata, esponente del partito populista di destra, Salvini "ha sperimentato una politica efficace di stabilità per l'Europa e per il salvataggio di migliaia di vite, un esempio che gli altri dovrebbero seguire", ha detto in un'intervista al Tg Parlamento che sarà trasmessa su Rai2. La proposta è stata poi ripresa anche dall’account Twitter del partito, noto per le sue posizioni radicali soprattutto in materia di immigrazione.

Von Storch: “Salvini ha fermato con successo l’immigrazione clandestina”

Secondo quanto affermato da Von Storch, 48 anni, appartenente all’ala più radicale dell’Afd, "Salvini, con la chiusura delle frontiere italiane, ha fermato con successo l'immigrazione clandestina verso l'Europa e l'industria del traffico di migranti, mostrando quali politiche oneste e decisive si possono fare”. “L'industria dei profughi con le sue navi non deve continuare a fare affari sporchi con la speranza di arrivare in Europa", ha concluso l'esponente del partito populista.

Ironia sul web

La notizia della proposta di candidatura ha fatto in breve tempo il giro del web e sui social diversi utenti hanno colto l’occasione per rilanciare commenti ironici e provocatori. Come l'account "kurtzimmer4" che scrive su Twitter: "Salvini proposto al nobel per la pace insieme a Malefix, Skeletor e Megatron dei transformers. Lotta dura", oppure "amelie" che commenta: "Ditemi che si tratta di fake news! Un po' come candidare al Nobel per la chimica chi ha inventato l'ormone della mucca pazza".