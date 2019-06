Rottami di un elicottero, ferraglia, frammenti di lamiera. E’ quel che resta del velivolo, un Augusta A109E, che si è schiantato a New York contro un grattacielo di 54 piani tra 51ma strada e la Settima Avenue. L’immagine, twittata dai vigili del fuoco, rende l’idea dell’impatto del mezzo a bordo del quale viaggiava solo il pilota, morto nell’incidente. Quello che all’inizio si è temuto essere un attacco terroristico è stato infatti un grave incidente dovuto a un fallito atterraggio di emergenza per maltempo (LE FOTO).

Il volo di 11 minuti

L'elicottero che si è schiantato nel cuore di Manhattan, a due passi da Times Square, ha volato per soli 11 minuti prima dell'incidente. "Era decollato alle 13:32 (19.15 in Italia) dall'eliporto sulla 34esima strada e circa 11 minuti dopo si è schiantato", ha spiegato il commissario di polizia James O'Neal, durante una conferenza stampa.

I cieli di New York

Le autorità stanno cercando di capire perché l'elicottero si trovasse in un'area interdetta al volo, anche per la vicinanza della Trump Tower. "Gli elicotteri non atterrano a Manhattan da decenni", ha spiegato alla Cnn il sindaco di New York Bill de Blasio. "Infatti non si sarebbe dovuto trovare in questa zona senza l'autorizzazione della torre di controllo dell'aeroporto LaGuardia", ha aggiunto il sindaco, indicando che l'elicottero coinvolto nell'incidente era privato e veniva utilizzato per trasportare manager.