Un elicottero si è schiantato su un grattacielo a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. Secondo la Cnn ci sarebbe almeno una vittima. La polizia e i pompieri sono sul posto

Un elicottero si è schiantato su un grattacielo a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. Secondo quanto riportato dalla Cnn ci sarebbe almeno una vittima. La polizia e i pompieri sono intervenuti sul posto. Il grattacielo su cui si è schiantato l'elicottero è al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, recatosi sul luogo, ha detto che "ci potrebbero essere morti ma non sappiamo quanti" e che "non ci sono indicazioni che si tratti di terrorismo".

La prima ricostruzione

Secondo le prime informazioni, l'elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell'edificio e dall'incidente si sarebbe scatenato un incendio. La polizia di New York ha detto che le fiamme sono state spente ma raccomanda di tenersi lontano dall'area dell'incidente.