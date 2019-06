Il corpo del pilota dell’elicottero privato Agusta A 109E che ieri si è schiantato sul tetto di un grattacielo di Manhattan è stato identificato: si tratta di Tim McCormack, un uomo che lavorava per la società immobiliare American Continental Properties Group. Lo riferiscono le autorità cittadine. Era considerato un pilota veterano altamente addestrato e con un’ottima conoscenza dell'area di New York, dove aveva volato per molti anni. L'elicottero era decollato da un eliporto della zona est alle 13.32 locali (le 19.32 ora italiana) ed è caduto 11 minuti dopo, per cause ancora da accertare, a meno di un chilometro dalla Trump Tower (LE FOTO DEI SOCCORSI - LE FOTO DAL TETTO).

La dinamica dell’incidente

Il mezzo si è schiantato sul tetto di un grattacielo alto 54 piani, conosciuto con il nome di Axa Equitable Center, all'interno del quale hanno alcuni uffici Bnp Paribas e Citibank: si trova non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. Dopo i primi momenti di panico, si è capito che si è trattato di un drammatico incidente e non di terrorismo: l'atterraggio finito male potrebbe essere stato causato dal maltempo. L'ipotesi al momento più accreditata sarebbe quella di un'emergenza: il tetto dell'edificio non è infatti munito di una pista d'atterraggio e probabilmente un problema improvviso ha costretto il pilota a tentare la manovra, proprio mentre sulla città si abbatteva un forte temporale e c'era nebbia.

I casi simili a New York

L'incidente è destinato a riaccendere la polemica sugli elicotteri che affollano i cieli di New York. Di recente si sono verificati diversi casi: in maggio un elicottero con a bordo solo il pilota è finito nell'Hudson River. L'ultimo episodio grave è però del marzo dello scorso anno, quando un velivolo è caduto nelle acque dell'East River, fra Manhattan e il Queens, provocando la morte di cinque turisti. L'incidente più grave è dell'agosto del 2009, quando la gita di un gruppo di italiani si trasformò in una tragedia. Un piccolo aereo si scontrò con l'elicottero su cui erano a bordo e che stava sorvolando Manhattan. Il velivolo precipitò nell'Hudson: i morti furono in tutto nove di cui cinque italiani.