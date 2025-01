Israele, 33 ostaggi di Hamas liberati nella prima fase della tregua

Introduzione

L’accordo per un cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas - che dovrebbe entrare in vigore il 19 gennaio - prevede tra i punti principali il rilascio degli ostaggi ancora in mano al gruppo che controlla la Striscia (IL RACCONTO IN DIRETTA). L’intesa è articolata in tre fasi: nella prima, che dovrebbe durare 42 giorni, è previsto che siano 33 le persone a cui sarà consentito tornare a casa. E su questi primi rapiti che saranno rilasciati, Israele ha messo un paletto irrinunciabile: devono essere tutti vivi, nessuna salma.