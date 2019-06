Cardinale Pell imputato per pedofilia, parte il processo d’appello

Il cardinale australiano George Pell, riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori, è alla sbarra per il processo d’appello. Pell, ex tesoriere del Vaticano, è stato condannato ad una pena di 6 anni per aver abusato di due coristi di 13 anni, quando era arcivescovo a Melbourne alla fine degli anni Novanta. Il cardinale, il più anziano cattolico riconosciuto colpevole di questo genere di reato, detenuto in una prigione di Melbourne, sarà ascoltato da tre giudici nei prossimi giorni. Pell è apparso nella Corte d’appello nello stato di Victoria pur non essendo obbligato a presentarsi in tribunale.

La "condanna" del Vaticano

L'alto prelato, ex ministro delle Finanze di Papa Francesco, era stato giudicato colpevole a fine del 2018, ma il tribunale aveva vietato fino al 26 febbraio ai media di pubblicare l'esito della sentenza. Dopo la condanna, il direttore "ad interim" della sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, confermò che Pell non era più "il prefetto della Segreteria per l'Economia" del Vaticano. E spiegò che dopo la sentenza di condanna di primo grado, la congregazione per la Dottrina della fede si sarebbe occupata del caso "nei modi e con i tempi stabiliti dalla normativa canonica".