Un turista è stato salvato grazie alla manovra di Heimlich in un locale di Chania, sull’isola greca di Creta. Protagonista del salvataggio è stato il proprietario del locale dove il britannico stava cenando con una donna. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza, mostrano l’uomo in difficoltà dopo che un boccone gli va di traverso. In quel momento, da solo, il cliente prova a liberare la trachea alzandosi e tossendo, ma inutilmente. A quel punto, Vasilis Patelakis, padrone del ristorante, si accorge di tutto ed effettua sull’uomo la manovra di Heimlich, riuscendo a salvare la vita del turista.

Cos’è la manovra di Heimlich

Il britannico al ristorante cretese è stato salvato proprio grazie alla tempestività e alla preparazione del proprietario del locale che ha effettuato su di lui una delle più famose manovre di primo soccorso, elaborata nel 1974 dal medico statunitense Henry Heimlich, morto nel 2016. Si tratta di una mossa che consiste, in caso di soffocamento causato da corpi solidi nella trachea, nell’utilizzare mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. La manovra provoca, se eseguita con successo, l’espulsione del corpo solido.