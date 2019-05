Tutte le opzioni sono sul tavolo, per il leader del partito della Brexit, "lavorare con chiunque" allo scopo di ottenere l'uscita del suo Paese dall'Unione europea. Anche un gruppo con la Lega di Salvini non è da escludere, molti i punti che accomunano le due formazioni politiche

Farage: "Voglio sedermi al tavolo dei negoziati per la Brexit"

Il Partito di Farage ha ottenuto nel Regno Unito il 31,6% delle preferenze e, dopo un successo tanto netto, il suo fondatore chiede a gran voce di entrare a far parte della squadra che negozierà la Brexit con l’Unione Europea. Non ha dubbi Farage, il messaggio per il Regno Unito è chiaro ed è importante che l’Ue ascolti i risultati delle elezioni. L’Europa “deve cambiare, ricominciare da zero. E’ necessario decentralizzare il potere della Commissione, abbandonare l’Europa dei trattati, pensare ad una nuova Europa del commercio, della cooperazione e della reciprocità. Farage, che nel Parlamento Europeo è presidente del gruppo euroscettico EFFD, non fa sconti e afferma che “i giorni dell’UE, così com’è, sono contati.”

Le dimissioni della May e il futuro del partito conservatore

Il prossimo 7 giugno, nel Regno Unito, si avvierà una nuova importante fase. Le dimissioni di Theresa May saranno ufficiali e inizierà la ricerca del successore per la guida del partito conservatore. In pole position c’è Boris Johnson, ex ministro degli Esteri, secondo molti è l'unico che può neutralizzare la minaccia del Brexit Party di Nigel Farage e al tempo stesso contrastare il leader laburista Jeremy Corbyn.