Incidente per l’ex presidente americano Jimmy Carter. All’età di 94 anni è stato operato d’urgenza dopo essersi fratturato un’anca in seguito ad una caduta in casa, nella sua residenza di Plains, in Georgia. L’intervento è riuscito, ha assicurato lo staff medico del Phoebe Sumter Medica Center. L'ex first lady Rosalynn è stata accanto al marito in ospedale. Carter al momento della caduta stava uscendo di casa per partecipare a una battuta di caccia al tacchino di cui è appassionato.

L’ex presidente più longevo della storia americana

Lo scorso marzo è diventato, con i suoi 94 anni, l’ex presidente più longevo della storia americana superando George Bush padre, scomparso nel novembre 2018. Carter è stato in carica dal 1977 al 1981 e nel 2002 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Nel 2015 annunciò di essere affetto da una forma di melanoma diffusasi anche al cervello, malattia per la quale fu sottoposto alla radioterapia. Quattro mesi dopo, tuttavia, i medici lo dichiararono guarito.

Trump augura a Carter una buona guarigione

Il presidente americano Donald Trump gli ha augurato con un Tweet una “rapida guarigione dopo l’intervento all’anca”. Carter, scrive il presidente americano, era di buon umore “quando ci siamo parlati il mese scorso”.