Tregua a Gaza dopo gli scontri fra Hamas ed Israele degli ultimi giorni. L'esercito israeliano ha annunciato "il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane" a partire dalle 7 di oggi (le 6 in Italia). La mossa dell'esercito suona come un'implicita conferma del raggiungimento di un'intesa per il cessate il fuoco a Gaza. In precedenza anche la televisione al-Aqsa di Hamas aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalle 4.30 locali. Nel sud di Israele le scuole restano comunque chiuse in un raggio di 40 chilometri dalla Striscia. L'accordo arriva dopo il fitto lancio di razzi e i raid che hanno provocato la morte di 23 palestinesi, tra i quali una bimba di 14 mesi e due donne incinte, e di 4 israeliani.

Le garanzie dell'Onu e dell'Egitto

Non si hanno ancora molti particolari sull'intesa raggiunta, decisive sarebbero state comunque le mediazioni dell'Onu e dell'Egitto. La tv israeliana - citando fonti palestinesi - ha riferito che Israele si sarebbe impegnata a realizzare entro una settimana tutti gli impegni concernenti la tregua con Gaza e che in merito ci sono garanzie, appunto, dell'Onu e dell'Egitto. Il cessate il fuoco - secondo quanto riporta Haaretz - sarà reciproco ed entrambe le parti si impegnano al rispetto dell'intesa. La Radio militare ha detto che l'accordo indiretto è stato raggiunto grazie all'intervento dell'inviato dell'Onu Nickolay Mladenov.

Trump: "Usa sostengono Israele al 100%"

Sulla crisi mediorientale sono intervenuti diversi leader internazionali. Poco prima del cessate il fuoco, il presidente americano Donald Trump aveva ribadito attraverso Twitter che gli Stati Uniti ''sostengono Israele al 100% nella difesa dei suoi cittadini'' e che ''gli atti terroristici contro Israele non porteranno a nulla se non ulteriore miseria. Basta con la violenza e lavorare per la pace, ci può essere''.