È altissima la tensione tra Gaza e Israele: mentre dalla Striscia è partita una pioggia di razzi dopo gli scontri al confine del venerdì, lo stato ebraico ha risposto con una serie di raid in cui hanno perso la vita 7 palestinesi, tra cui una bambina di 14 mesi e una donna 37enne incinta che era con lei. Almeno una vittima anche tra gli israeliani. Sono gli scontri più gravi avvenuti da un mese a questa parte. Oggi il governo israeliano si riunisce per esaminare la situazione. Subito dopo - secondo i media - il premier Benyamin Netanyahu presiederà una riunione del Consiglio di difesa. “Continueremo a essere contro questo terribile terrore e risponderemo con forza e prontezza a ogni attacco alla sicurezza del nostro popolo", ha detto il presidente di Israele Reuven Rivlin.

Sette palestinesi morti, tra cui una bambina di 14 mesi

Secondo il ministero della sanità locale, sette palestinesi sono rimasti uccisi sabato negli attacchi condotti dall'aviazione israeliana. Il ministero ha confermato che tra le vittime c'è anche una neonata di 14 mesi, la donna 37enne incinta che era con lei e anche due miliziani della Jihad islamica. I feriti, secondo la stessa fonte, sono oltre 40 (tra questi ci sarebbe almeno un bambino). Israele - ha spiegato l’agenzia di stampa Maan - ha distrutto a Gaza cinque edifici.

Oltre 400 razzi contro Israele, almeno un morto

Feriti, almeno 4, e vittime anche tra gli israeliani. A perdere la vita è stato un uomo di 58 anni, ucciso mentre era all'ingresso della sua abitazione ad Ashkelon, nel sud di Israele, dall’esplosione di un razzo sparato da Gaza. In tutto il sud di Israele continuano a suonare le sirene di allarme. Nella notte tra sabato e domenica, secondo fonti della difesa israeliana, i razzi lanciati da Gaza contro Israele sono stati 180. In tutto, aggiungono, da sabato ne sono arrivati circa 430. Secondo le stesse fonti, sono stati 60 gli obiettivi sia di Hamas sia della Jihad islamica colpiti in risposta dall'esercito nella Striscia.

Raid Israele colpisce uffici agenzia di stampa turca Anadolu

Un portavoce militare ha detto che in uno degli edifici colpiti a Gaza City dall'aviazione israeliana, nel rione residenziale di Rimal, c’erano gli uffici dell'intelligence militare e della sicurezza generale di Hamas. All’interno della struttura c'erano anche gli uffici di corrispondenza dell'agenzia di stampa turca Anadolu. Non ci sono state vittime - secondo i media israeliani, Israele avrebbe dato un avvertimento a chi si trovava all’interno perché potesse mettersi in salvo - ma l’azione ha provocato la dura reazione di Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso su Twitter la sua "forte condanna per l'attacco israeliano contro l'ufficio della Anadolu a Gaza. La Turchia e la Anadolu continueranno a raccontare al mondo del terrorismo israeliano e delle atrocità a Gaza e in altre parti della Palestina, nonostante questi attacchi". Erdogan ha telefonato al direttore dell'Anadolu Senol Kazanci per esprimere la sua vicinanza.