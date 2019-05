Gaza, pioggia di razzi su Israele. Chiusi i confini con la Striscia

Israele ha chiuso i confini con Gaza, quello pedonale di Eretz e quello merci di Kerem Shalom, dopo che da stamattina una pioggia di razzi – circa 200 - provenienti dalla Striscia sta colpendo lo stato ebraico. Lo ha annunciato il Cogat, l'ente di governo che controlla i Territori palestinesi. Il capo del Cogat, il generale Kamil Abu Rukun, ha anche disposto la chiusura della zona di pesca al largo della costa di Gaza. L'inviato dell'Onu in Medio Oriente Nickolay Mladenov è in contatto con Israele, Hamas e l'Egitto per raggiungere un cessate il fuoco.

Lanciati 200 razzi, due feriti

A Kiryat Gat (Neghev settentrionale) un razzo ha centrato una scuola, che era chiusa per il riposo sabbatico. Una donna di 80 anni che era nelle vicinanze è rimasta ferita in modo grave. Ferito anche un uomo di circa 50 anni di Ashkelon, colpito dalle granate di un razzo caduto sulla città costiera del sud di Israele. Secondo i servizi di pronto soccorso, l'uomo non è in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale dopo essere stato soccorso sul posto.

Controffensiva israeliana: colpiti una trentina di obiettivi

L'aviazione israeliana, da parte sua, ha colpito nella striscia di Gaza una trentina di "obiettivi terroristici". Lo rende noto il portavoce militare israeliano. In un attacco l'aviazione ha distrutto un tunnel sotterraneo della Jihad islamica a Rafah nel sud della Striscia dal quale si progettavano attacchi. Le autorità hanno ordinato l’apertura immediata dei rifugi nelle zone di Israele che si trovano in un raggio di 40 chilometri da Gaza: da Beer Sheva a sud fino a Ghivat Brenner (un kibbutz vicino alla città di Rehovot) più a nord. Israele accusa la Jihad islamica come motore principale della nuova escalation, ha detto il portavoce militare Jonathan Conricus secondo cui la Jihad ha poi trascinato Hamas nella tensione attuale. "La settimana scorsa la Jihad - ha spiegato - ha sparato un razzo verso il sud di Israele, ieri un suo cecchino ha ferito due soldati e inoltre negli ultimi mesi ha intensificato gli sforzi per attivare un tunnel di attacco sotto il confine con Israele". "È stata la Jihad a provocare l'attuale destabilizzazione", ha aggiunto.

La Jihad minaccia di colpire centrale atomica e aeroporto

Intanto, la Jihad islamica minaccia di colpire importanti obiettivi strategici in Israele, se l'aviazione israeliana non cesserà gli attacchi. In un comunicato la Jihad avverte che potrebbe attaccare la centrale atomica di Dimona, l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ed i porti di Ashdod e di Haifa. Secondo la radio militare i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion sono già stati deviati verso una rotta settentrionale che sorvola la città di Natanya.

Data ultima modifica 04 maggio 2019 ore 17:24