Attentati Sri Lanka, oltre 150 morti, 35 sono stranieri. DIRETTA

Una serie di esplosioni simultanee - almeno 6 - si è verificata all'alba in Sri Lanka causando oltre 130 morti e 400 feriti ( FOTO VIDEO ). Tra le vittime ci sono almeno 9 stranieri, il bilancio è in continuo aggiornamento. Le esplosioni sono avvenute in tre hotel di lusso e tre chiese, nella capitale Colombo ma anche nelle città di Negombo e Batticaloa. Tra gli alberghi di lusso colpiti nella capitale ci sonolo Shangri-La Hotel, il Kingsbury Hotel e il Cinnamon Grand, tutti molto frequentati da turisti.

Il ministro: "Ho visto arti amputati, per favore state in casa"

"Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri", ha scritto su Twitter il ministro dello Sri Lanka per le Riforme economiche Harsha de Silva, che ha visitato alcuni dei luoghi colpiti. "Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. Abbiamo portato molte vittime in ospedale, speriamo di aver salvato molte vite", ha aggiunto.

La condanna e la convocazione del consiglio di sicurezza

Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha convocato il Consiglio di sicurezza e ha parlato di "attacchi vigliacchi". "Condanno fermamente gli attacchi vigliacchi contro la nostra gente", ha scritto in un tweet dal suo account. "Invito tutti i cittadini dello Sri Lanka in questo tragico momento a rimanere uniti e forti. Il governo sta prendendo provvedimenti immediati per contenere questa situazione". Il presidente Maithripala Sirisena ha parlato alla nazione e invitato alla calma. Ha rassicurato che tutte "le forze di polizia" sono sul campo per prevenire ulteriori attacchi e trovare i responsabili.