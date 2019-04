Vladimir Zelensky ha raccolto il 73,2% dei favori degli elettori contro il 25,3% del presidente in carica Petro Poroshenko, nelle elezioni presidenziali in Ucraina. Lo sostiene l'exit-poll nazionale, pubblicato dai media ucraini e che fa riferimento ai dati delle 18. Un secondo exit-poll, con i numeri aggiornali alla chiusura dei seggi, verrà diffuso alle 22 ora locale.

Il voto al ballottaggio

Le urne in Ucraina sono state aperte oggi dalle 8 alle 20, per permettere agli oltre 30 milioni di aventi diritto di votare al ballottaggio. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 18,13% alle 11 del mattino, in aumento rispetto alla stessa ora nel primo turno, come ha comunicato la Commissione elettorale centrale. Durante le votazioni, Vladimir Zelensky è stato multato per aver mostrato ai giornalisti la scheda elettorale compilata prima d'immetterla nell'urna.