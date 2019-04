Le prime proiezioni confermano i risultati degli exit poll delle elezioni presidenziali in Ucraina: con il 31% delle schede scrutinate, infatti, il comico e attore Vladimir Zelensky è saldamente in testa con il 30,1% dei voti seguito dal presidente in carica Petro Poroshenko col 16,7%. Si conferma al terzo posto Yulia Timoshenko (13,2%), che aveva contestato la validità degli exit poll. La Commissione elettorale centrale ha inoltre diffuso il dato finale sull'affluenza: 63,52%.

Ballottaggio tra Zelensky e Poroshenko

Il 21 aprile il Paese tornerà al voto per il secondo turno, visto che nessun candidato ha superato il 50% dei voti: sarà dunque ballottaggio tra Zelensky e Poroshenko. "Ringrazio chi è andato a votare e non lo ha fatto per divertirsi: sono molto felice ma questo non è il risultato finale, solo il primo passo", aveva detto ieri sera Zelensky dopo la pubblicazione degli exit poll. A 15 minuti dalla chiusura dei seggi l’eclettico candidato si era mostrato molto tranquillo, giocando a ping-pong (circondato dalle telecamere) nella sede del suo comitato elettorale.

Data ultima modifica 01 aprile 2019 ore 11:03