Il rettore della cattedrale, monsignor Patrick Chauvet, ha annunciato di voler far costruire una "cattedrale provvisoria in legno" sul sagrato di Notre-Dame. "Voglio che sia un luogo bello, un po' simbolico, attraente" adatto ad accogliere fedeli e turisti. L’obiettivo è quello di fare in modo che la cattedrale “resti sempre viva” ha detto il rettore della cattedrale in un’intervista al canale di CNews. In questo modo, , secondo il rettore, "non sarà necessario dire che la

cattedrale di Notre Dame resterà chiusa per cinque anni".



La cattedrale rimarrà chiusa per cinque anni

La cattedrale dovrebbe infatti rimanere chiusa al pubblico per 5-6 anni. Non c'era assicurazione. Tra le ipotesi sulle cause delle fiamme un cortocircuito degli ascensori delle impalcature. Dopo che il presidente Immanuel Macron aveva dettato questi tempi di ricostruzione e il progetto era stata definito “realizzabile” da esperti e ministri all’Eliseo.

Un miliardo di euro dalle donazioni

Prosegue intanto la gara di solidarietà per la ricostruzione. Grazie alle maxidonazioni, che hanno destato anche alcune polemiche, è stato raccolto un miliardo di euro in due giorni. Il governo ha lanciato un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della guglia crollata.

La causa del rogo sarebbe un guasto elettrico tra sottotetto e ponteggi

Dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame, sono ancora al lavoro i pompieri per mettere in sicurezza la cattedrale. Le prime analisi hanno escluso un rogo doloso e la pista accidentale è la più plausibile. Gli operai interrogati sono saliti a 30. La causa del rogo sarebbe un guasto elettrico tra il sottotetto e i ponteggi, istallati nelle scorse settimane per il restauro della guglia.