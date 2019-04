Dopo la distruzione causata dall’incendio (LA DISTRUZIONE - PRIMA/DOPO - L'INTERNO DOPO IL ROGO - OMAGGIO DELLE STAR - IL MONDO PIANGE CON QUASIMODO E TOUR EIFFEL), la Francia lancia un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della guglia di Notre-Dame. Ad annunciarlo è stato il primo ministro francese Edouard Philippe. "L'obiettivo è ridare alla cattedrale una nuova guglia adatta alle tecniche e alle sfide della nostra era", ha aggiunto il premier in una conferenza stampa presentando un progetto di legge che prevede anche una sottoscrizione nazionale.

La cattedrale rimarrà chiusa al pubblico 5-6 anni

Intanto il vescovo Patrick Chauvet, rettore della cattedrale, ha annunciato che Notre-Dame rimarrà chiusa al pubblico per 5-6 anni. "Un segmento della cattedrale è stato molto danneggiato dal devastante incendio", ha detto, senza però fornire ulteriori dettagli. Non è ancora chiaro cosa faranno i 67 dipendenti della cattedrale nel periodo in cui rimarrà chiusa. (ANNI PER LA RICOSTRUZIONE - OPERE D'ARTE IN SALVO - IL CAPPELLANO EROE)

La gara di solidarietà

Nel frattempo, continuano le donazioni solidali per la ricostruzione dell’edificio ecclesiastico: tra questi, imprenditori nel settore del lusso come Pinault, che ha donato 100 milioni di euro promessi, e Arnault, proprietario di LVMH, che invece ha versato 200 milioni. Insieme a loro, Bettencourt (200 milioni) e imprese come Total. Non solo: istituzioni pubbliche, enti e università hanno offerto il savoir-faire dei loro esperti e il background dei tecnici.