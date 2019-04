"Fate presto", il peggioramento della situazione in Libia potrebbe spingere "800mila migranti e libici a invadere l'Italia e l'Europa". Lo sostiene il premier libico Fayez al-Serraj, aggiungendo che in questo alto numero di persone ci sono anche “criminali e soprattutto jihadisti legati a Isis”. In due interviste, al Corriere della Sera e a La Repubblica, Serraj ringrazia inoltre l'Italia per la sua mediazione e per il suo sostegno per la pace in Libia (UN PAESE SPACCATO IN DUE).

L’accusa ad Haftar

"Ringrazio l'Italia, per aver tenuto aperta la sua ambasciata, per mantenere in funzione l'ospedale da campo a Misurata, per il supporto politico che il governo Conte ci sta offrendo. Ma siamo di fronte a una guerra di aggressione che potrà diffondere il suo cancro in tutto il Mediterraneo", avverte al-Serraj. “Noi siamo una popolazione pacifica, questa guerra ci è stata imposta. Ci auguriamo che la comunità internazionale operi al più presto per la salvezza dei civili. Dall’altra parte stanno attaccando le strutture civili, le strade, le scuole, le case, l’aeroporto e le strutture mediche: ambulanze e ospedali. Il generale Haftar dice che sta attaccando i terroristi ma qui ci sono solo civili”, accusa il presidente di Tripoli.

L’allarme Isis

Al-Serraj poi avverte, in particolare l'Italia: "Non ci sono solo gli 800 mila migranti potenzialmente pronti a partire, ci sarebbero i libici in fuga da questa guerra, e nel Sud della Libia sono già ritornati in azione i terroristi dell'Isis che il governo di Tripoli con l'appoggio della città di Misurata aveva scacciato da Sirte 3 anni fa". I suoi consiglieri rivelano che nei giorni scorsi il Ministero degli Interni ha arrestato proprio a Tripoli un primo terrorista dell'Isis arrivato da Sebha.