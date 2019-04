Non si ferma in Libia, alle porte di Tripoli, la guerra tra le forze fedeli al governo nazionale di Fayez al Sarraj e quelle del generale Khalifa Haftar. Secondo l’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi) sono più di 100 le vittime dall'inizio del conflitto, e tra queste 28 sono bambini. Intanto l’Italia rilancia la sua azione diplomatica incontrando uno dei più potenti sponsor arabi del governo di Sarraj, il Qatar: il vicepremier Mohammmed Bin Abdulrahman Al Thani sarà a Roma domani pomeriggio per un bilaterale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che propone per l'Italia "un ruolo di facilitatore" nel processo di stabilizzazione e pacificazione. (UN PAESE SPACCATO IN DUE)

Ospedali al collasso e rischio epidemie

La battaglia sempre più cruenta alle porte di Tripoli, riferisce Foad Aodi, presidente dell’Amsi, oltre alle vittime ha provocato più di 500 i feriti, tra cui 200 minori, e gli ospedali libici sono al collasso per mancanza di strumentazione e scorte di sangue, con il rischio concreto che possano scoppiare delle epidemie. Le strutture, spiega Aodi, "sono al collasso e sono triplicate le richieste di operare in Italia i bimbi feriti. Da quanto mi stanno riferendo i colleghi medici dalla Libia - afferma - si registrano numerose persone ferite che sono ancora nelle proprie case e la situazione è drammatica perché manca sangue e materiale chirurgico negli ospedali per effettuare gli interventi necessari. C'è il rischio di una crisi umanitaria ed epidemie se non vengono curati i feriti". Risulta, afferma Aodi, che "negli ospedali manchi tutto. Su 500 feriti, almeno 120 sono gravissimi e non possono essere operati perché mancano strumenti chirurgici".

I bambini-soldato

I numeri di morti e feriti, aggiunge Aodi, "crescono di ora in ora e a ciò si affianca un'altra emergenza di cui nessuno parla: sono centinaia i minori a rischio e che vengono utilizzati come bambini-soldato negli scontri in Libia". "In questi ultimi mesi - denuncia - stimiamo che oltre 1000 bambini e minorenni siano stati utilizzati nei combattimenti e lo siano tuttora. È un fenomeno molto diffuso: hanno da 14 a 17 anni e sono provenienti dalla Siria, dal mercato delle immigrazioni ma anche da famiglie molto povere libiche che vengono ricattate dai combattenti".

Domani il bilaterale con il vicepremier del Qatar

Intanto il governo italiano, con il premier Conte che ieri ha parlato di “serio e concreto rischio, di una crisi umanitaria”, si muove per vie diplomatiche. Lunedì arriverà a Roma il vicepremier e ministro degli Esteri qatarino Mohammed Al Thani, influente membro della famiglia reale dell'emiro Tamim Al Thani. Conte lo incontrerà insieme al titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi e non è escluso che, lo stesso giorno, atterri nella capitale anche il vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo di Tripoli, Ahmed Maitig, uno degli uomini forti del presidente Sarraj, esponente di Misurata, la città libica più potente a livello militare.

La tensione con la Francia

Non si allenta, invece, la tensione diplomatica con la Francia: mentre si rincorrono sempre più frequenti le voci sulla presenza di esperti militari francesi tra le fila dell'esercito del generale Haftar, ieri i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a denunciare le ambiguità di Emmanuel Macron sulla Libia. Il primo è stato il ministro dell'Interno: "Stiamo lavorando affinché in Libia le cose non peggiorino. Speriamo che tutti i Paesi occidentali facciano lo stesso e non ci sia qualcuno che, come in passato, gioca alla guerra per interessi economici. In passato la Francia lo fece e speriamo che non stia ripetendo lo stesso scherzetto perché poi ne pagano le conseguenze tutti". Poi Di Maio: "Già nel 2011, quando l'Ue non è stata compatta, abbiamo pagato lo scotto di azioni singole in Libia. Allora la Libia è stata destabilizzata e l'Italia ha pagato per 5-6 anni lo scotto più grande di decisioni autonome singole di Stati europei che hanno interferito con le azioni che si stavano portando avanti in Libia. Mi auguro che non ci siano altre influenze europee nello scenario libico".

Gli scontri

Ieri, nel decimo giorno della guerra proclamata da Haftar, ci sono stati violenti scontri lungo l'asse a sudovest della capitale Tripoli. Sul campo, hanno riferito fonti attendibili, sono arrivate anche le temibili milizie di Zintan, protagoniste della cacciata di Muammar Gheddafi da Tripoli nel corso della rivoluzione del 2011 e pronte ora a combattere per la difesa della capitale. I soldati del generale della Cirenaica hanno sfondato le linee avversarie, avanzando a colpi di artiglieria, missili Grad e sostenuti dai raid aerei. Due le zone conquistate per diverse ore: quella di Suani ben Adem, 25 km a sudovest di Tripoli, e quella di Aziziya, una trentina di chilometri più a sud, lungo la direttrice che conduce a Zintan e Gharyan. Dopo ore di battaglia, le milizie di Tripoli hanno lanciato il contrattacco e respinto i nemici a Suani ben Adem. Le truppe di Haftar sono state costrette alla ritirata, lasciando diverse unità di fanteria lungo la linea di un fronte frastagliato, lontane dalle retrovie. I soldati che difendono la capitale sono poi avanzati anche su Aziziya, strappando parte della città agli avversari.