Nella capitale della Libia Tripoli, colpita nelle ultime settimane da un’escalation militare dopo l’attacco sferrato dal generale Khalifa Haftar contro il premier Fayez al-Sarraj, oggi nel venerdì di preghiera la situazione è più tranquilla. Il traffico è abbastanza intenso nelle vie della capitale, dove non si notano schieramenti di forze militari o checkpoint, almeno nelle zone centrali. Nel pomeriggio è prevista una imponente manifestazione in piazza dei Martiri (la ex piazza Verde del regime), contro "l'invasione". "Siamo tutti Tripoli", recita lo slogan. Preoccupa però la situazione umanitaria a Tripoli e nei suoi dintorni. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) scrive che almeno 9.500 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case dall'inizio del conflitto armato, e che di queste 3.500 sono gli sfollati solo nelle ultime 24 ore. Intanto, secondo fonti sul campo, le forze di Khalifa Haftar hanno bombardato dal cielo un compound delle milizie fedeli al governo di unità nei pressi di Zuara, a circa 108 km a ovest della capitale. Non si ha al momento notizia di vittime.

Il rischio di crisi umanitaria

La comunità internazionale continua a chiedere una tregua umanitaria temporanea per consentire la fornitura di servizi di emergenza e il passaggio volontario di civili, compresi quelli feriti, da aree di conflitto. Ieri l’allarme è arrivato anche dal premier italiano Giuseppe Conte, che aveva affermato che "l'escalation militare” in Libia è “motivo di forte preoccupazione per l'Italia”, sottolineando che "il succedersi degli scontri e l'aumento dei morti e di feriti, ma anche degli sfollati, segnalano un concreto rischio di crisi umanitaria che va scongiurato rapidamente”.

Onu: “Richieste di evacuazione non possono ricevere risposta”

Nell’aggiornamento delle Nazioni Unite si legge infatti che “la comunità umanitaria rimane gravemente preoccupata per la sicurezza e la sicurezza dei civili bloccati nelle aree colpite dal conflitto alla periferia di Tripoli". L’Ocha segnala che "le richieste di evacuazione in zone più sicure a Tripoli di almeno 3.250 persone non hanno potuto ricevere risposta. Ciò significa che 9 famiglie su 10 che hanno chiesto di essere evacuate non possono essere raggiunte". Ieri il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, aveva definito i combattimenti delle precedenti 24 ore "i più pesanti dallo scoppio delle ostilità". Le Nazioni Unite hanno esortato "tutte le parti a rispettare gli appelli per una tregua umanitaria in modo da consentire ai civili intrappolati nel fuoco incrociato di spostarsi in luoghi più sicuri".