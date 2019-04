L’inchiesta sul Russiagate "è illegale, è partita illegalmente: un tradimento, un tentativo di golpe per far cadere un presidente". Così Donald Trump è tornato ad attaccare l'indagine sulle presunte interferenze di Mosca nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2016. Intanto il ministro della Giustizia, William Barr, come auspicato dallo stesso Trump, ha annunciato la costituzione di un team investigativo per appurare l'origine dell'inchiesta da parte dell'Fbi e le eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato da Fox News, Barr ha individuato una lista di membri del Dipartimento di giustizia che vuole siano ascoltati per ricostruire come l'Fbi decise di indagare l'allora candidato presidenziale Donald Trump e la sua campagna. (LE TAPPE DELLA VICENDA).

Ministro della giustizia Barr: "Campagna di Trump fu spiata"



Durante un'audizione al Senato, il ministro della Giustizia ha affermato infatti che le agenzie di intelligence Usa spiarono la campagna presidenziale di Trump nel 2016 e che valuterà se questa sorveglianza sia stata fatta illegalmente (LE INDAGINI DURATE DUE ANNI). "Penso che ci sia stato spionaggio. Ma la domanda è se fu adeguatamente dichiarato. Non sto suggerendo che le regole furono violate, ma penso che sia importante darci un'occhiata", ha spiegato. "E non sto parlando necessariamente dell'Fbi, ma più ampiamente delle agenzie di intelligence", ha poi sottolineato Barr. L'azione investigativa inviata da Barr - spiegano fonti dell'amministrazione - è separata dall'indagine in corso condotta dall'ispettore generale del ministero della giustizia Michael Horowitz, le cui conclusioni sono attese tra maggio e giugno. Nulla però trapela al momento sugli obiettivi specifici e sulla portata del lavoro del nuovo team investigativo.