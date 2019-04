La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, con a bordo 64 migranti, punta verso Malta, dove chiederà un porto sicuro, dopo che l’Italia non ha concesso l’approdo a Lampedusa eccetto il via libera per lo sbarco di due bambini di 1 e 6 anni, delle rispettive madri e di una donna incinta. Sea Eye attacca il ministro dell’Interno Salvini: "Non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione”. La stessa ong ribadisce che i bambini e le loro madri ieri non hanno accettato di scendere dalla nave per non essere separati dai padri. Migranti, ok sbarco bimbi e mamme. Salvini: si rifiutano di scendere