Migranti, la nave della Sea Eye non è entrata in acque italiane

Si è mantenuta per tutta la notte fuori dalle acque territoriali italiane, a poche miglia da Lampedusa, la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye che ha a bordo 64 migranti (tra i quali una decina di donne e due bimbi) soccorsi mercoledì scorso al largo della costa libica di Zuwarah. Finora, dunque, il comandante della nave ha rispettato l'ordine del Viminale, che ha intimato di non entrare in acque italiane negando il porto sicuro richiesto. Trattative diplomatiche sono in corso tra autorità italiane e tedesche per arrivare a una soluzione.

Salvini e la Farnesina: “Minaccia alla sicurezza, responsabile la Germania”

"Altre vite messe a rischio da una ong straniera in direzione Italia: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema”, aveva commentato il ministro degli Interni Matteo Salvini. E anche per la Farnesina la "Alan Kurdi è una minaccia e non sarà autorizzata a entrare nelle acque territoriali italiane": è la Germania, quale Stato della bandiera, a doversene fare carico, aggiunge il ministero degli Esteri.