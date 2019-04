La Regina Elisabetta vieta a Meghan i gioielli di Lady Diana

La Regina Elisabetta avrebbe vietato a Meghan Markle, moglie del principe Harry, di indossare alcuni dei gioielli di famiglia, in particolare quelli appartenuti alla madre del marito, la Principessa Diana. Lo scrive il tabloid The Sun, citando fondi di Buckingham Palace.

Niente gioielli per Meghan

Da tempo si parla dei rapporti tesi tra la regina e Meghan. Elisabetta non apprezza i modi informali e l'amore per lo sfarzo dell'ex attrice statunitense. Proprio i gioielli sarebbero già stati fonte di tensione in occasione del matrimonio reale dello scorso maggio: Meghan avrebbe scelto di propria iniziativa la tiara per le sue nozze, rifiutandosi di indossarne una più sobria, selezionata dalla Regina tra gli oggetti della sua collezione. In passato, scrive il Sun, Elisabetta è stata felice di prestare pezzi pregiati della collezione di gioielli di famiglia a Diana e a Kate, ma avrebbe cambiato atteggiamento con Meghan per via del suo comportamento: una situazione che si trascinerebbe sottotraccia da mesi.

Tensione a Buckingham Palace

L'episodio dei gioielli starebbe inasprendo i rapporti non solo tra Meghan Markle ed Elisabetta, ma anche tra i figli di Diana, William ed Harry. A Kate, moglie del primo, è infatti stata concessa maggiore libertà. Fra i gioielli vietati a Meghan, ad esempio, pare ci sia la tiara con perle a goccia indossata da Diana nel giorno delle sue nozze con Carlo nel 1982, che invece la cognata ha già sfoggiato in pubblico. Nulla di personale, spiegano le fonti di Buckingham Palace: "Alla Regina Meghan piace, ma è una questione legata alle gerarchie. Elisabetta vuole mantenere l'ordine all'interno della famiglia. E per quanto Meghan possa essere tra le donne più popolari del mondo, è di rango inferiore a Kate". Che è la moglie e madre dei futuri re, mentre Harry è solo sesto nella linea di successione al trono del Regno Unito. La disparità di trattamento, però, non sarebbe stata gradita dal minore dei figli di Carlo. Che, sempre secondo The Sun, già in occasione del matrimonio e dello "sgarbo" sulla tiara, si sarebbe schierato con la promessa sposa e contro la nonna.