Le coppie William e Kate ed Harry e Meghan si separano anche sui social. I duchi di Sussex, infatti, hanno appena lanciato il loro account instagram ufficiale. Si chiama “sussexroyal” e in poco tempo ha già attirato migliaia di follower.

Il primo post di Harry e Meghan

“Benvenuti sul nostro Instagram ufficiale; non vediamo l'ora di condividere il nostro lavoro, le cause che sosteniamo, gli annunci importanti”, scrivono il principe Harry e Meghan Markle nel loro primo post. I duchi sperano anche di “attirare l’attenzione su questioni chiave” e ringraziano “per il supporto”. Il testo è accompagnato da dieci foto che mostrano Harry e Meghan impegnati in alcune delle attività che stanno loro più a cuore.

Il “divorzio” da William e Kate

L’annuncio della nuova pagina ufficiale “The Duke and Duchess of Sussex” è arrivato tramite l’account Instagram di Kensington Palace. Fino a oggi era “kensingtonroyal” a raccontare le attività di Harry e Meghan. In un primo momento, questa pagina era dedicata al principe William, alla moglie Kate Middleton e al principe Harry. Poi aveva accolto anche Meghan. I quattro, infatti, vivevano tutti a Kensington Palace. Ora, dopo la decisione dei duchi di Sussex di cambiare casa in vista dell’arrivo del loro primo figlio (e le voci di dissidi tra Kate e Meghan), anche su Instagram c’è stato il “divorzio” e il trasloco di Harry e Meghan su un altro account. La pagina “kensingtonroyal” ha già cambiato descrizione ed è ora “l’account ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge”.