Il principe Harry e Meghan Markle lasciano Kensington Palace

Il principe Harry e la moglie Meghan lasceranno Kensigton Palace e andranno a vivere fuori Londra, al Frogmore Cottage. La coppia si trasferirà all’inizio del nuovo anno, prima della nascita del loro primogenito. L’annuncio è stato dato dalla famiglia reale con un comunicato, ma alla base del trasferimento ci potrebbero essere tensioni con William e Kate.

I rumors dei tabloid inglesi

A rivelare la presunta causa dell’allontanamento di Harry e Meghan da Kensigton Palace sono media britannici. Una fonte avrebbe detto che: “Harry e Meghan vogliono trasferirsi e hanno bisogno di più spazio, ma non vogliono vivere vicino a William e Catherine”. Il tabloid inglese sostiene che Kate Middleton e Meghan "vivono vite molto diverse ed è probabile che questo diventi sempre più evidente con il passare del tempo".

Il comunicato di Kensigton Palace

Da Kensington Palace spiegano solo che la coppia si trasferirà al Frogmore Cottage, a Windsor, nella tenuta del castello che “è un posto molto speciale per le altezze reali": un cottage a due piani e 10 stanze che può ospitare il posto per una nursery, una palestra e uno studio per lo yoga, praticato da Meghan. A due passi da Frogmore House, c’è la spettacolare residenza vittoriana, nella quale la coppia tenne il ricevimento, la sera delle nozze al castello di Windsor, per famigliari e amici.

La precedente residenza a due passi da Will e Kate

Dall’autunno 2017, dopo il fidanzamento ufficiale, Harry e Meghan vivono a Nottingham Cottage, in una piccola residenza in mattoncini rossi sui terreni di Kensington Palace, mentre in un lussuoso appartamento vivono i duchi di Cambrdige, con i loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. Proprio nella casa a Nottingham Cottage il principe Harry, davanti a un pollo arrosto, aveva chiesto a Meghan di sposarlo. La zona è la più costosa ed esclusiva di Londra, High Kensington, un angolo di campagna nel cuore della capitale.

Più di un milione di sterline per ristrutturare un’ala del palazzo

Nelle scorse settimane erano terminate le opere di ristrutturazione di un’ala del palazzo e si era pensato che il principe Harry e Meghan avrebbero abitato in un nuovo appartamento. La ristrutturazione è costata circa 1,4 milioni di sterline, ma la residenza continuerà a essere abitata dagli attuali inquilini: un cugino della regina, il duca di Gloucester, di 74 anni, con la moglie danese, Birgitte, 72 anni. Un amico dei duchi avrebbe rivelato che “Birgitte non se ne vuole andare”.