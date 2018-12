Harry e Meghan, pronta la casa di 21 stanze a Kensington vicino a Kate

La casa per Harry e Meghan è finalmente pronta e i duchi di Sussex possono trasferirsi nell'appartamento preparato per loro nel palazzo di Kensington, nel cuore (più costoso ed esclusivo) di Londra. Dopo mesi di una ristrutturazione, costata 1,4 milioni di sterline, sono stati completati i lavori per il cosiddetto Appartamento n.1.

Il Nott Cott

Il principe e la moglie hanno vissuto per mesi nel Nottingham Cottage, un piccolo edificio in mattoncini rossi, sempre all'interno del recinto del palazzo, in cui viveva Lady Diana, con i due figli: due camere appena, il Nottingham College (o Nott Cott, come viene anche chiamato) è un angolo di campagna nel centro di Londra, un cottage, costruito dallo stesso architetto che disegnò la cattedrale di Saint Paul, con un tetto di tegole, un piccolo cancello bianco e un giardino. Harry viveva a Nott Cott dal 2013 e pare che sia stato proprio lì, dinanzi a un pollo arrosto, che abbia chiesto a Meghan di sposarlo.

Casa di 21 stanze

Adesso, dopo la vita nel minuscolo cottage senza domestici, i due avranno a disposizione un'ala intera del complesso, con 21 stanze. Spazio a sufficienza anche per i due cani della coppia: il beagle Guy che l'attrice americana si è portata da oltreoceano e la 'new entry' in famiglia, il labrador nero Oz. C’è spazio dunque anche per i figli, considerando che continuano a rincorrersi le voci di una possibile gravidanza di Meghan.

William e Kate vicini di casa

Vicini di casa saranno i duchi di Cambridge, William e Kate, con i loro tre figli (che abitano nell'Appartamento 1A): i due appartamenti hanno porte comunicanti e le due famiglie potranno vedersi senza neanche dover uscire all'aria aperta.