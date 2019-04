Un compromesso tra Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn per chiedere a Bruxelles ancora “una breve estensione” del rinvio (non oltre il 22 maggio) dell’uscita dall’Ue e per scongiurare il “no deal”. E’ la nuova ipotesi, profilata dalla stessa premier Tory in un discorso alla nazione, il giorno dopo che la Camera dei comuni ha bocciato ancora le 4 opzioni di piano B alternative. Ipotesi che, secondo il Guardian, è stata accolta bene da Corbyn: si è detto "molto felice" di incontrare May per provare a cercare un accordo condiviso per scongiurare il "no deal" con Bruxelles (IL REPORTAGE DAL TAMIGI - LE TAPPE DELLA BREXIT - LE PAROLE CHIAVE).

Non escluso il “no deal”

May non ha escluso il “no deal" a priori, ma ha insistito sul divorzio con un accordo come la soluzione migliore e ha spiegato di volersi sedere a un tavolo con Corbyn. "Ho sempre creduto che potremmo fare di un no deal un successo", ha premesso May, aggiungendo di avere tuttavia alla fine deciso di optare per la ricerca di un compromesso e di considerare preferibile uscire dall'Ue "con un accordo".

Corbyn: "Riconosciamo che May ha fatto un passo"

Poco dopo è arrivata la risposta di Corbyn. "Incontreremo il primo ministro. Riconosciamo che ha fatto un passo, io sento la responsabilità di rappresentare le persone che hanno sostenuto il Labour alle ultime elezioni, ma anche coloro che non lo hanno fatto e vogliono comunque sicurezza e delle certezze per il loro futuro. E questa è la base sulla quale la incontreremo e discuteremo", ha detto il leader dell'opposizione, secondo quanto riferisce l'agenzia Pa.

La richiesta di un altro rinvio

May, nel discorso alla nazione, ha aggiunto: "Avremo bisogno di un'ulteriore estensione dell'articolo 50, che sia la più breve possibile e abbia il fine di far passare un deal. Dobbiamo essere chiari su ciò per cui questa estensione serve: assicurare un'uscita tempestiva e ordinata" dall’Ue. "Questo dibattito, questa divisione, non possono trascinarci oltre. Questo è un momento decisivo", ha concluso la premier, allontanando per ora la prospettiva di elezioni anticipate e invocando come guida "l'interesse nazionale" britannico.

Data ultima modifica 02 aprile 2019 ore 20:46