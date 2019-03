I deputati inglesi della Camera dei Comuni ritratti come scimmie. È “Devolved Parliament”, opera del famoso e misterioso street artist britannico Banksy (CHI È – LE SUE OPERE). Il dipinto risale a dieci anni fa ma è stato da poco ripreso ed esposto dal museo di Bristol. Secondo l’autore, il riferimento è ora alla Brexit e a quanto sta accadendo nel Parlamento inglese. Lo stesso artista ha infatti commentato la scelta su Instagram: “L’ho realizzato dieci anni fa. Il museo di Bristol lo ha appena riesposto per segnare il giorno della Brexit” (il 29 marzo era infatti l’iniziale deadline prevista per l’uscita del Regno Unito dall’Ue).

Le scimmie di Banksy

Sul suo profilo, l’artista aggiunge al post una delle sue frasi più iconiche: “Laugh now, but one day no-one will be in charge” (ridete ora ma un giorno nessuno sarà al comando). Il chiaro riferimento al caos Brexit è in realtà una lieve modifica di un cartello che compare in un’altra delle sue opere più famose (sempre con protagonista una scimmia): “Ridete ora ma un giorno saremo noi al comando”.

La spiegazione del museo

Sulla pagina Instagram del museo, invece, la scelta di esporre il quadro viene associata al decimo anniversario della mostra “Banksy versus Bristol Museum”. Dopo l’esposizione del 2009, l’opera era stata acquistata da un collezionista privato che l’ha prestata per l’occasione al museo della città (Banksy sarebbe originario proprio di Bristol).