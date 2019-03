Un errore di rotta per il volo operato dalla compagnia tedesca WDL Aviation per conto della British Airways, decollato oggi da Londra e diretto a Dusserdorf in Germania. L'aereo però è atterrato ad Edimburgo, in Scozia. I passeggeri si sono accorti dell’errore solamente quando l’altoparlante dell’aeroporto scozzese ha annunciato “Welcome to Edimburgh”, afferma la BBC. L’aereo è riuscito a decollare per la seconda volta dopo poco tra lo stupore generale dei passeggeri.

“Ci scusiamo per questo intoppo”

Immediate le scuse della compagnia aerea: “Ci scusiamo con i clienti per questo intoppo nel loro viaggio e li contatteremo individualmente”, ha comunicato la British con una nota. La compagnia ha spiegato che ai piloti erano state fornite delle mappe errate che hanno portato all’inevitabile errore. Le coordinate di Dusseldorf sono state quindi inserite nuovamente per favorire la partenza dell’aereo verso la città tedesca. Assieme all’imbarazzata nota di scuse, la British Airways ha affermato che verranno elargiti dei rimborsi ai passeggeri per ripagare, almeno parzialmente, il disguido.