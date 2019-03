Dispersi sul Nanga Parbat, riprendono le ricerche di Nardi e Ballard

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, sono riprese oggi le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da una settimana sul Nanga Parbat. Due elicotteri militari del Pakistan cercheranno di portare l'alpinista spagnolo Alex Txikon e la sua squadra di soccorritori sulla montagna: lì verrà tentato un primo volo di ricognizione con il drone. Finora, grazie alle donazioni online, sono stati raccolti online oltre 100mila euro per le ricerche. Ma Stefania Pederiva, la fidanzata di Ballard, si è già arresa: "Non ha più senso. Non c'è più speranza", dice al Sunday Times.

Decollati i due elicotteri dell’esercito pakistano

Due elicotteri dell'esercito pachistano sono decollati da Skardu per trasportare al Campo 1 del Nanga Parbat la squadra di soccorritori, guidata dall'alpinista basco Alex Txikon, che sarà impegnata nelle ricerche del 42enne alpinista di Latina e il 30enne compagno britannico, dispersi sullo sperone Mummery, nel versante Nord Occidentale della montagna. A renderlo noto su Twitter è stato l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo. "Le ricerche verranno avviate a breve", spiega. L'alpinista italiano e il compagno inglese saranno cercati utilizzando alcuni speciali droni in grado di volare in alta quota". Txikon e i suoi tre colleghi, tra i quali c’è anche un medico, si uniranno all'alpinista pakistano Ali Sadpara, che si trova già al campo base. Le operazioni di soccorso erano state bloccate durante il weekend a causa del maltempo.

La fidanzata di Ballard: “Non c’è più speranza”

Intanto, dopo le difficoltà nelle ricerche causa tensioni sul Kashmir tra India e Pakistan e maltempo, è ormai palpabile la disperazione tra i familiari. Stefania Pederiva, la fidanzata italiana di Tom Ballard, ha detto che "non c'è più speranza". Con Tom ha parlato l'ultima volta il 22 febbraio: "Si annoiava al campo base. Era calmo, stava bene, era contento di andare e con Nardi vedevano come andava giorno per giorno", ha raccontato, facendo capire che l'impresa era tutt'altro che facile. Le tracce di valanghe nella zona dove è stata avvistata la tenda dei due alpinisti hanno confermato la pericolosità della zona. A pesare sulla lentezza dei soccorsi sono anche gli alti costi per far volare gli elicotteri, oltre 40mila euro al giorno. Così è scattata una raccolta di fondi, che finora ha superato i 100mila euro. "Per noi Daniele non è solo un amico, ma anche un fratello - si legge nella presentazione sulla pagina del sito gofundme.com - una fonte di ispirazione per la sua determinazione, semplicità e soprattutto amore per la vita. Vogliamo ricambiarlo con un piccolo gesto e non lasciare nulla di intentato perché Tom e Daniele tornino a casa". L'iniziativa è stata accolta con calore dalla sorella di Ballard, Kate, che su Facebook ha ringraziato "i meravigliosi esseri umani che hanno chiesto in che modo poter aiutare".