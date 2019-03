C’è ancora maltempo, ma si spera che oggi il meteo migliori e gli elicotteri possano riprendere le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, gli alpinisti dispersi da domenica scorsa sulle pendici del Nanga Parbat, in Pakistan. “Sia sul Nanga Parbat che sul K2 sta nevicando e i piloti stanno verificando se è possibile volare”, hanno spiegato all’Agi i soccorritori. Stessa linea di Stefano Pontecorvo, ambasciatore italiano in Pakistan che sta coordinando le operazioni sul posto. “Il meteo al campo base del K2 non è ottimale ma in miglioramento. Nuvole basse e visibilità discreta. Spero gli elicotteri possano decollare oggi”, ha scritto su Twitter riportando la testimonianza dell'alpinista spagnolo Alex Txikon, che si trova al campo base del K2.

Dispersi sulle pendici del Nanga Parbat

Daniele Nardi, alpinista italiano di Sezze, e Tom Ballard, britannico da diversi anni residente in Val di Fassa in Trentino, risultano dispersi ormai da una settimana. Erano intenti a risalire lo Sperone Mummery, tratto nell'ascesa al Nanga Parbat terribile sotto l'aspetto climatico, difficile sotto quello tecnico e soprattutto inviolato. Nel periodo invernale mai nessun alpinista era riuscito a raggiungere la vetta della montagna dell'Himalaya attraverso lo Sperone Mummery. L'ultima comunicazione è stata domenica 24 febbraio, quando via telefono satellitare Nardi ha contattato la moglie e le ha detto che stavano bene, che avevano raggiunto i 6.300 metri ma che a causa del maltempo erano tornati al campo 4 (C4) a circa 6.000 metri.

Le difficili operazioni di soccorso

A causa del maltempo, nelle scorse ore le ricerche sono state interrotte. Sulle operazioni pesa, oltre alla variabile meteo, anche l'incertezza generata dalle tensioni militari tra Pakistan e India nel vicino Kashmir, che potrebbero rendere più rigida la no-fly zone, impedendo i decolli degli elicotteri. Dopo il fallimento dell'avvicinamento a piedi tentato da Ali Satpar e da alcuni altri esperti alpinisti locali, l'ultimo ed estremo tentativo di ritrovare l'italiano e l'inglese è affidato ai droni del basco Alex Txikon, capo di una delle due spedizioni invernali ferme al campo base del K2 in attesa dell'assalto alla montagna. Da lì, con un sorvolo di oltre un'ora e mezza, il team di Txikon potrebbe essere trasportato al campo base del Nanga Parbat e poi avvicinato alla parete Diamir, sul versante nord-occidentale, da dove potrebbe pilotare un'accurata ricognizione a distanza, tra i 5.100 e i 7.000 metri di quota, alla ricerca dei dispersi. Ora è questa l'unica possibilità di avvicinare l'inaccessibile sperone Mummery, bersagliato dalle valanghe e dal ghiaccio dei seracchi sovrastanti. In Italia, intanto, gli amici di Nardi hanno lanciato su internet una sottoscrizione per i soccorsi che ha raccolto 70mila euro in poche ore.