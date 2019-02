Al terzo giorno senza notizie, cresce la preoccupazione per Daniele Nardi, l'alpinista laziale disperso sul Nanga Parbat, in Pakistan, da domenica 24 febbraio. Nardi è impegnato nella scalata invernale della vetta, assieme all'inglese Tom Ballard. I due nell'ultima comunicazione hanno detto di essere a campo 4, a 6.000 metri di quota, sulla via dello Sperone Mummery. "Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat - scrive su facebook lo staff di Nardi - ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele e Tom".

Tensioni India-Pakistan, fermo elicottero ricerche

In Pakistan un elicottero con a bordo Ali Sadpara, un esperto alpinista pakistano, sarebbe dovuto decollare per perlustrare la zona, controllando i vari campi allestiti sulla montagna. A causa delle tensioni tra India e Pakistan nelle zone di confine, che hanno portato alla chiusura dello spazio aereo, l'elicottero però è ancora in attesa del via libera. L'elicottero è bloccato a Skardu, a poca distanza dal campo base. Lo ha comunicato lo staff di Nardi che sta cercando di trovare una rapida soluzione per consentire all'elicottero di sorvolare la montagna alla ricerca dei due alpinisti.

