Daniele Nardi, iniziate le ricerche con l’elicottero sul Nanga Parbat

Un elicottero sta sorvolando il Nanga Parbat, in Pakistan, alla ricerca dei due alpinisti dispersi da quattro giorni: l’italiano Daniele Nardi e l’inglese Tom Ballard. Le ricerche aeree sono iniziate questa mattina dopo che il governo pakistano aveva chiuso lo spazio aereo, a causa delle tensioni con l’India, e impedito le ricognizioni. Nardi e Ballard sono impegnati nella scalata invernale della vetta e nell'ultima comunicazione hanno detto di essere a campo 4, a 6.000 metri di quota, sulla via dello Sperone Mummery, la parte più pericolosa del monte himalayano. Dal campo base, però, non riescono ad avvistare i due.

“Le previsioni prevedono peggioramento”

Un post sulla pagina Facebook di Nardi ha fatto sapere che l’aeronautica militare pakistana ha concesso l’autorizzazione al volo e l’ambasciatore Stefano Pontecorvo – che si è attivato per chiedere a Islamabad una deroga al blocco – ha confermato che l’elicottero con a bordo Ali Sadpara, esperto alpinista pakistano, e due colleghi è decollato da Skardu per il Nanga Parbat. “Questa decisione è stata presa in accordo con l’organizzazione dei soccorsi e per approfittare delle rimanenti ore di tempo stabile e buona visibilità, che le previsioni danno in deterioramento”, si legge sul social. Le operazioni prevedono una ricognizione visiva sulla parete e “se necessario e sicuro” un intervento da terra. “L’ipotesi del recupero di alpinisti al campo base del K2, acclimatati e tecnicamente in grado di operare anche su difficoltà elevate, è sempre valida e sarà considerata in seguito a questa prima ricognizione”, ha scritto lo staff di Nardi su Facebook.