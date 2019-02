Dopo oltre un anno di stop per l'infortunio al tendine d'Achille, Vanessa Ferrari torna sul gradino più alto del podio. La ginnasta italiana ha vinto la tappa di Coppa del mondo a Melbourne, dominando la gara del corpo libero con il miglior punteggio sia in qualifica, sia in finale. (L'ESIBIZIONE DA 10 DI KATELYN OHASHI A SEATTLE)

Vanessa Ferrari verso Tokyo 2020

Ferrari apre così come meglio non poteva il cammino verso la qualificazione all'Olimpiade del 2020 a Tokyo. Con 13.600 punti, la 28enne di Orzinuovi ha sbaragliato la concorrenza, mettendosi in tasca i primi punti per staccare il biglietto dei Giochi. Nel caso ci riuscisse, diventerebbe l'unica ginnasta italiana della storia ad aver conquistato quattro pass a cinque cerchi. Sul secondo gradino del podio australiano, si è classificata la portoricana Paula Mejias (12.533 punti), mentre sul terzo la cinese Shiting Zhao (12.266 punti).

La ginnasta italiana nella storia

Vanessa Ferrari, nel 2006, è entrata nella storia diventando la prima ginnasta italiana a conquistare la qualificazione per quattro finali mondiali: concorso individuale, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. Sempre nell'edizione dei mondiali di quell'anno è stata la prima ginnasta italiana a vincere l'oro nel concorso generale individuale. Ferrari ha inoltre partecipato a tre Olimpiadi: Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.