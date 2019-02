Katelyn Ohashi torna a stupire. Dopo che tre settimane fa aveva ottenuto il massimo punteggio in una gara universitaria in California – ripresa in un video diventato in breve tempo virale - , la ginnasta 21enne ha replicato lo stesso esercizio in una gara a corpo libero a Seattle, la sua città natale, guadagnandosi un altro 10, il quinto della sua carriera. Un'esibizione senza sbavature, che Ohashi ha eseguito con il sorriso stampato in faccia (Sotto, il video dell'esibizione).

La decisione di lasciare il professionismo

Ohashi era considerata qualche anno fa una delle più forti ginnaste al mondo. Si era messa in luce con la Nazionale under 16 al Trofeo di Jesolo nel 2011-2012, aveva brillato ai Campionati Nazionali (vincendoli nel 2011) e nel 2013 era arrivato il passaggio alla categoria seniores. Il debutto nei big era stato trionfale: era perfino riuscita nell’impresa di battere all’American Cup Simon Biles, la quattro volte campionessa olimpica di cui è molto amica. Poi, un infortunio alla spalla e la decisione di lasciare il professionismo perché, tra le altre motivazioni, qualcuno aveva criticato il suo fisico, reputandolo non adatto a una ginnasta di alto livello. La 21enne si è quindi concentrata nelle gare della NCAA, il campionato universitario statunitense.

I complimenti di Saviano

Il suo canale Instagram è seguitissimo: oltre 694mila i follower. Lo scorso gennaio, ai campionati in California, Ohashi aveva eseguito una performance semplicemente perfetta che le era valsa, oltre che il massimo punteggio, un boom di popolarità sui social. Tra chi si era complimentato con la giovane atleta, anche lo scrittore Roberto Saviano. “La ginnastica artistica è la pratica disciplinata della lotta alla forza di gravità. Una lotta di muscolo e grazia. Katelyn Ohashi, in questa esibizione, vola e danza usando il carburante del ritmo. Adoro il sorriso di Katelyn e la potenza dei suoi slanci, le sue prove hanno il sapore di una festa che celebra la vita”, ha scritto l’autore di Gomorra condividendo il video dell’esibizione su Facebook.