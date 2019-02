Nuovo episodio di antisemitismo in Francia. Una tomba è stata profanata con svastiche nel Giardino della memoria nei pressi del cimitero di Champagne-au-Mont-d'Or, vicino Lione. Sulla lapide sono state disegnate due svastiche con la vernice rossa e la scritta "Shoa blabla". L’episodio è avvenuto all'indomani della grande manifestazione contro l'antisemitismo a Parigi e in altre città di Francia, dove migliaia di persone sono scese in piazza dopo la profanazione di oltre 90 tombe in un cimitero ebraico dell'Alsazia.

Prefetto: "Condanniamo fermamente l’accaduto"

Immediata la "ferma condanna" di quanto accaduto al Giardino della Memoria da parte del prefetto della regione Rhône-Alpes Pascal Mailhos. "L'antisemitismo, la xenofobia, l'omofobia od ogni altra forma di odio - ha scritto su Twitter - non hanno spazio nella nostra Repubblica". Il 'Jardin du Souvenir', dove sono state ritrovate le scritte, è un luogo multiconfessionale dove possono essere deposte le ceneri dei defunti. L'inchiesta è stata affidata ai gendarmi di zona.

Le tombe profanate in Alsazia

L’episodio di Lione non è il primo caso di antisemitismo in Francia. Solo qualche giorno prima, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio in Alsazia, sono state profanate circa 90 lapidi con svastiche e scritte in tedesco. Sul posto è andato il presidente francese Macron che, indossando la kippah, ha promesso: "Prenderemo provvedimenti, faremo leggi, puniremo", ha promesso il capo di Stato. Gli atti antiebraici in Francia sono cresciuti di oltre il 70% nell’ultimo anno ed è per questa ragione che il 19 febbraio il Paese è sceso in piazza con oltre 70 manifestazioni unitarie indette da una ventina di partiti politici.